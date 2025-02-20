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Недорогий комерційний електрокар Kia розсекретили за лічені дні до прем'єри (фото)

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Фото: Kia | Kia PV5 — недорогий комерційний електрокар

Комерційний електромобіль Kia PV5 вирізняється футуристичним дизайном. Авто випускатимуть у пасажирській та вантажній модифікаціях.

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Опубліковано офіційні фото Kia PV5. Електричну модель презентують 24 лютого в Іспанії і вона стане первістком у новому комерційному сімействі. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.

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Пасажирський вен Kia PV5
Фото: Kia

Новий Kia PV5 – одна з трьох електричних моделей, які покажуть в Іспанії. До речі, разом із ним дебютує недорогий електромобіль Kia EV4.

Kia PV5 показали у двох версіях – пасажирський вен та комерційний фургон. Конкурентами моделі будуть Volkswagen ID.Buzz та нові комерційні електрокари від Renault та Volvo.

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Фургон Kia PV5
Фото: Kia

Електромобіль Kia PV5 витриманий у новому рубаному дизайні марки. У нього короткий капот, тоненькі світлодіодні фари та виражений пластиковий обвіс.

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Обидві версії Kia PV5 мають зсувні бокові двері. Задні ж двері у фургоні розпашні, а у вені – піднімаються догори. Модель матиме модульну конструкцію, тобто на її шасі можна встановлювати різноманітні надбудови.

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В основі авто лежить нова електрична платформа
Фото: Kia

Салон та характеристики Kia PV5 поки тримають у секреті. Відомо, що електрокар збудований на новій платформі e-CCPM та підтримує двонаправлену зарядку (від авто можна живити електроприлади). Запас ходу перевищить 400 км.

До речі, нещодавно на ринок вийшов перший рамний пікап Kia. Він доступний у бензиновій та дизельній версіях, а пізніше з'явиться електрокар.

Також Фокус писав про новий Volkswagen Transporter, який має електричну модифікацію.