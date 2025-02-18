Дизель, гібрид або електро: новий Volkswagen Transporter виходить на ринок (фото)

Новий Volkswagen T7 пропонують у вантажних та пасажирських варіантах різної довжини та висоти. Модель дебютувала у дизельних та електричних версіях, а пізніше з'явиться плагін-гібрид.

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Новий Volkswagen Transporter T7 почали продавати в Європі акурат до 75-річчя моделі. Комерційна модель вийшла на ринок у дизельних та електричних версіях вартістю від 36 780 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

Volkswagen Caravelle Фото: Volkswagen

Volkswagen T7 у виконанні Transporter та Caravelle тепер не має нічого спільного з VW Multivan — це тепер окремі модел. В основі Transporter лежить платформа Ford Transit.

Модель запропонують у дизельних, електричних та гібридних версіях Фото: Volkswagen

Модель пропонують у вантажних, вантажопасажирських та пасажирських (на 6-9 місць) версіях завдовжки 5,05 та 5,45 м зі стандартною та збільшеною висотою. Вантажопідйомність зросла до 1,33 тонни, а об’єм вантажного відсіку фургона становить від 5,8 до 9 куб. м. Також авто може буксирувати причіп масою 2,5-2,8 тонни.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Volkswagen

Усі Volkswagen Transporter і Caravelle отримали цифровий щиток приладів, 13-дюймовий тачскрін та набір систем безпеки. Серед опцій з’явилися безключовий доступ, тризонний клімат-контроль та акустика Harmann Kardon із 14 динаміками.

Об"єм вантажного відсіку фургона становить від 5,8 до 9 куб. м Фото: Volkswagen

2,0-літровий турбодизель Volkswagen T7 пропонують у версіях потужністю 110, 150 та 170 к. с. Він доступний із 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною КПП, а за доплату пропонують повний привід. Є і позашляховий варіант Panamericana з пластиковим обвісом.

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Електромобіль Volkswagen eTransporter коштує від 46 213 євро і випускається у варіантах на 115, 136, 218 та 286 сил. Усі вони отримали батарею ємністю 64 кВт∙год.

Пасажирський вен випускатимуть у версіях на 6-9 місць Фото: Volkswagen

У 2026 році на ринок також вийде 223-сильний плагін-гібрид Volkswagen Caravelle eHybrid. Він коштуватиме від 46 453 євро.

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