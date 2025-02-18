Дизель, гибрид или электро: новый Volkswagen Transporter выходит на рынок (фото)

Новый Volkswagen T7 предлагают в грузовых и пассажирских вариантах разной длины и высоты. Модель дебютировала в дизельных и электрических версиях, а позже появится плагин-гибрид.

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Новый Volkswagen Transporter T7 начали продавать в Европе аккурат к 75-летию модели. Коммерческая модель вышла на рынок в дизельных и электрических версиях стоимостью от 36 780 евро. Об этом сообщается на официальном сайте Volkswagen.

Фольксваген Каравелла Фото: Volkswagen

Volkswagen T7 в исполнении Transporter и Caravelle теперь не имеет ничего общего с VW Multivan — это теперь отдельные модели. В основе Transporter лежит платформа Ford Transit.

Модель предложат в дизельных, электрических и гибридных версиях Фото: Volkswagen

Модель предлагают в грузовых, грузопассажирских и пассажирских (на 6-9 мест) версиях длиной 5,05 и 5,45 м со стандартной и увеличенной высотой. Грузоподъемность выросла до 1,33 тонны, а объем грузового отсека фургона составляет от 5,8 до 9 куб. м. Также авто может буксировать прицеп массой 2,5-2,8 тонны.

На передней панели установили два дисплея Фото: Volkswagen

Все Volkswagen Transporter и Caravelle получили цифровой щиток приборов, 13-дюймовый тачскрин и набор систем безопасности. Среди опций появились бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль и акустика Harmann Kardon с 14 динамиками.

Объем грузового отсека фургона составляет от 5,8 до 9 куб. м. Фото: Volkswagen

2,0-литровый турбодизель Volkswagen T7 предлагается в версиях мощностью 110, 150 и 170 л. с. Он доступен с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической КПП, а за доплату предлагается полный привод. Есть и внедорожный вариант Panamericana с пластиковым обвесом.

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Электромобиль Volkswagen eTransporter стоит от 46 213 евро и выпускается в вариантах на 115, 136, 218 и 286 сил. Все они получили батарею емкостью 64 кВт∙ч.

Пассажирский вен будут выпускать в версиях на 6-9 мест Фото: Volkswagen

В 2026 году на рынок также выйдет 223-сильный плагин-гибрид Volkswagen Caravelle eHybrid. Он будет стоить от 46 453 евро.

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