Kia отказывается от популярной массовой модели: что предложат взамен (фото)

Kia Ceed выпускают с 2007 года и долгое время он был самым популярным авто марки в Европе. На смену ему придут сразу две новые модели С-класса — бензиновая и электрическая.

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Kia Ceed вскоре снимут с производства. Последние авто этой модели С-класса сойдут с конвейера предприятия в словацком городе Жилина в мае. Эту информацию подтвердили изданию AutoWeek в нидерландском представительстве Kia.

Электромобиль Kia EV4 станет одним из преемников Ceed Фото: Kia

Отмечается, что спортивный универсал Kia Proceed уже прекратили производить. Остальные версии модели снимут с производства, чтобы освободить мощности для электрокара Kia EV4, который недавно презентовали и будут производить в Жилине. А вот родственная модель Hyundai i30 пока останется на рынке.

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Стоит отметить, что Kia Ceed остается довольно популярным. За 2024 год на европейском рынке продали 129 367 авто всех версий. Впрочем, жизненный цикл модели, которую презентовали в 2018 году, подходит к концу и она не позволяет Kia вписаться в нормативы выбросов CO2.

Новое поколение Kia Ceed не планируется, однако у модели будет сразу два преемника. Один из них — электромобиль Kia EV4, а второй — бензиновый хэтчбек Kia K4, который выйдет на европейский рынок в 2026 году.

Бензиновый Kia K4 Фото: скриншот / YouTube

Kia Ceed выпускали с 2007 года и всего собрали более 1,7 миллиона авто трех поколений. До 2011 года это была самая популярная модель Kia в Европе. В разные годы в линейке были хэтчбек, универсал, спортивный вариант Proceed и версия повышенной проходимости XCeed.

Кстати, недавно в Чехии прекратили выпуск знаменитой Tatra T815. Грузовик собирали с 1983 года.

Также Фокус писал, что с производства снимают и культовый спорткар Nissan GT-R.