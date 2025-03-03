Kia отказывается от популярной массовой модели: что предложат взамен (фото)
Kia Ceed выпускают с 2007 года и долгое время он был самым популярным авто марки в Европе. На смену ему придут сразу две новые модели С-класса — бензиновая и электрическая.
Kia Ceed вскоре снимут с производства. Последние авто этой модели С-класса сойдут с конвейера предприятия в словацком городе Жилина в мае. Эту информацию подтвердили изданию AutoWeek в нидерландском представительстве Kia.
Отмечается, что спортивный универсал Kia Proceed уже прекратили производить. Остальные версии модели снимут с производства, чтобы освободить мощности для электрокара Kia EV4, который недавно презентовали и будут производить в Жилине. А вот родственная модель Hyundai i30 пока останется на рынке.Важно
Стоит отметить, что Kia Ceed остается довольно популярным. За 2024 год на европейском рынке продали 129 367 авто всех версий. Впрочем, жизненный цикл модели, которую презентовали в 2018 году, подходит к концу и она не позволяет Kia вписаться в нормативы выбросов CO2.
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Новое поколение Kia Ceed не планируется, однако у модели будет сразу два преемника. Один из них — электромобиль Kia EV4, а второй — бензиновый хэтчбек Kia K4, который выйдет на европейский рынок в 2026 году.
Kia Ceed выпускали с 2007 года и всего собрали более 1,7 миллиона авто трех поколений. До 2011 года это была самая популярная модель Kia в Европе. В разные годы в линейке были хэтчбек, универсал, спортивный вариант Proceed и версия повышенной проходимости XCeed.
Кстати, недавно в Чехии прекратили выпуск знаменитой Tatra T815. Грузовик собирали с 1983 года.
Также Фокус писал, что с производства снимают и культовый спорткар Nissan GT-R.
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