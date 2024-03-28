Hyundai презентували недорогого конкурента Volkswagen Golf (фото)

Hyundai i30 2024 оновився зовні, а його комплектація розширена. Із лінійки зникла флагманська заряджена версія на 276 сил.

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Представлено новий Hyundai i30 2024 модельного року. Модель С-класу пройшла уже друге фейсліфтинг і з квітня надійде у виробництво в Чехії. Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.

Ззаду оновлені ліхтарі Фото: Hyundai

Оновлення пройшла уся лінійка Hyundai i30 – хетбек, ліфтбек та універсал. Вони упізнаються за зміненою решіткою радіатора, а також новими фарами і ліхтарями. Світлодіодна оптика стала частиною базової комплектації.

Hyundai i30 N Line Фото: Hyundai

У лінійці залишилася версія N Line з обвісом та 17-дюймовими колесами. До того ж, запропоновані колісні диски свіжого дизайну та розширили палітру кольорів кузова та варіантів внутрішнього оздоблення.

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У всіх Hyundai i30 2024 тепер віртуальна панель приладів. У салоні з’явилися порти USB-C. Базову комплектацію також поповнив адаптивний круїз-контроль з системою автоматичного гальмування.

У всіх Hyundai i30 тепер встановлена віртуальна панель приладів Фото: Hyundai

У лінійці залишилися бензинові турбомотори об’ємом 1,0 л (120 к. с.) і 1,5 л (160 к. с.), які доступні з механічною чи роботизовано КПП. А от топовий 276-сильний Hyundai i30 N зняли з виробництва. Ціна Hyundai i30 2024 не оголошена, проте він залишиться дешевшим, ніж Volkswagen Golf чи Honda Civic.

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