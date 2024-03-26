Новий кросовер від Hyundai кине виклик Audi Q7 і Mercedes GLS (фото)

Genesis Neolun — прототип нового великого кросовера GV90. П'ятиметровий автомобіль має розкішний салон із поворотними кріслами та підігрівом підлоги.

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Оприлюднені перші фото Genesis Neolun. Концепткар презентують завтра, 27 березня, на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляється на офіційному сайті преміального бренду концерну Hyundai.

Кросовер сягає понад 5 метрів у довжину Фото: Genesis

Новий Genesis Neolun є прототипом майбутнього сімейного кросовера GV90. Преміальна модель стане конкурентом Audi Q7, Lexus TX та Mercedes-Benz GLS. Її можуть представити до кінця нинішнього року.

Концепт дебютує на автошоу в Нью-Йорку Фото: Genesis

Кросовер Genesis Neolun сягає понад 5 метрів у довжину і вирізняється досить елегантним дизайном із плавними формами кузова. У нього довгий капот, висока віконна лінія та тоненькі стійки даху. Світлодіодна передня оптика імітує радіаторну решітку Genesis. Замість дзеркал заднього виду встановлено камери.

Салон обшитий шкірою, деревом і кашеміром Фото: Genesis

У оздобленні салону Genesis Neolun використані шкіра та кашемір, а підлога оздоблена деревом та має підігрів. По центру передньої панелі встановлено один великий дисплей.

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У інтер’єрі встановлено чотири окремі сидіння, причому передні крісла можуть розвертатися. Відомо, що серійний кросовер Genesis GV90 також матиме версію із трьома рядами сидінь.

Передні крісла розвертаються Фото: Genesis

Характеристики Genesis GV90 поки не розголошують. Скоріше за все, кросовер запозичить 3,5-літровий V6 твін-турбо (на 380 або 415 к. с.) у спорідненого седана Genesis G90, з яким він ділить платформу. Утім, не виключена поява і електричної модифікації.

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