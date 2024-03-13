В Україну привезли недорогий сімейний седан Hyundai (фото)

Седану Hyundai Elantra оновили дизайн та інтер'єр. Модель буде доступна в Україні в кількох варіантах комплектації та з 1,6-літровим двигуном.

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В Україні з’явилася нова Hyundai Elantra 2024 модельного року. Недорогий 4,7-метровий седан С-класу пройшов фейсліфтинг. Про автомобіль розповіли на сайті Hyundai в Україні.

Седан Hyundai Elantra 2024 відрізняється тоншими фарами, зміненою решіткою радіатора та збільшеними повітрезабірниками в бампері. Ззаду оновлені ліхтарі. У салоні встановили збільшені дисплеї віртуального щитка приладів та мультимедіа.

Модель дебютує в Україні з 1,6-літровим бензиновим двигуном Фото: Hyundai

Базова комплектація Hyundai Elantra Active (від 808 500 гривень) охоплює кондиціонер, круїз-контроль, парктронік, камеру, підігрів передніх сидінь, діодні фари з датчиком світла.

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Топовий варіант Premium (від 1 087 300 гривень) також оснащений без ключовим доступом, двозонним клімат-контролем, датчиком дощу, вентиляцією передніх сидінь, обігрівом керма та задніх крісел.

У салоні збільшені дисплеї Фото: Hyundai

Нова Hyundai Elantra в Україні зі старту доступна лише з 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 127 к. с., який витрачає в середньому 7 л/100 км. Є модифікації з 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП.

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