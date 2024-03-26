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Авто

Новый кроссовер от Hyundai бросит вызов Audi Q7 и Mercedes GLS (фото)

Genesis Neolun, новый Genesis, кроссовер Genesis, Genesis GV90
Фото: Genesis | Genesis Neolun станет серийным GV90

Genesis Neolun — прототип нового большого кроссовера GV90. Пятиметровый автомобиль имеет роскошный салон с поворотными креслами и подогревом пола.

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Обнародованы первые фото Genesis Neolun. Концепткар презентуют завтра, 27 марта, на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщается на официальном сайте премиального бренда концерна Hyundai.

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Кроссовер достигает более 5 метров в длину
Фото: Genesis

Новый Genesis Neolun является прототипом будущего семейного кроссовера GV90. Премиальная модель станет конкурентом Audi Q7, Lexus TX и Mercedes-Benz GLS. Ее могут представить до конца нынешнего года.

Genesis GV90, Genesis Neolun, новый Genesis, кроссовер Genesis, кроссовер Genesis Fullscreen
Концепт дебютирует на автошоу в Нью-Йорке
Фото: Genesis

Кроссовер Genesis Neolun достигает более 5 метров в длину и отличается довольно элегантным дизайном с плавными формами кузова. У него длинный капот, высокая оконная линия и тоненькие стойки крыши. Светодиодная передняя оптика имитирует радиаторную решетку Genesis. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

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Салон обшит кожей, деревом и кашемиром
Фото: Genesis

В отделке салона Genesis Neolun использованы кожа и кашемир, а пол отделан деревом и имеет подогрев. По центру передней панели установлен один большой дисплей.

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В интерьере установлены четыре отдельных сиденья, причем передние кресла могут разворачиваться. Известно, что серийный кроссовер Genesis GV90 также будет иметь версию с тремя рядами сидений.

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Передние кресла разворачиваются
Фото: Genesis

Характеристики Genesis GV90 пока не разглашаются. Скорее всего, кроссовер позаимствует 3,5-литровый V6 твин-турбо (на 380 или 415 л. с.) у родственного седана Genesis G90, с которым он делит платформу. Впрочем, не исключено появление и электрической модификации.

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