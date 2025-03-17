540-сильний снаряд: представлено найшвидший і найдорожчий Renault (фото)

Новий Renault 5 Turbo 3E отримав 540-сильну установку і полегшений за рахунок карбонових деталей. Лімітований електрокар здатен розігнатися до сотні приблизно за 3 с і розвинути 270 км/год.

Related video

Renault 5 Turbo повертається на ринок. Знаменитий заряджений хетчбек відродили у новому образі – тепер це спортивний електромобіль. Про нього розповіли на сайті французького автовиробника.

Хетчбек отримав агресивний обвіс, а його крила розширили Фото: Renault

Новинку назвали Renault 5 Turbo 3E. Неважко догадатися, що в основі новинки лежить електромобіль Renault 5 E-Tech. Утім, для спортивного варіанта підготували абсолютно нову установку із двома мотор-колесами на задній вісі.

Сумарна потужність становить 540 к. с., що дозволяє стартувати до 100 км/год приблизно за 3 с і розвивати 270 км/год. Це найпотужніший і найшвидший Renault в історії.

Салон обшили картатою алькантарою Фото: Renault

Звісно ж, доопрацювали і ходову Renault 5 Turbo 3E та встановили збільшені гальма. Крім того, встановлено велику батарею на 70 кВт∙год: запас ходу становить 400 км, а швидка зарядка потужністю 350 кВт на 80% займає 15 хвилин.

Новий Renault 5 Turbo 3E дуже нагадує знаменитого предка завдяки агресивним бамперам, карбоновому обвісу та розширеним крилам. Також з’явилися особливі 20-дюймові диски.

Спортивні сидіння мають оздоблення різного кольору Фото: Renault

Примітно, що на відміну від стандартного Renault 5, варіант Turbo 3E є тридверним – від задніх дверей відмовилися. Завдяки використанню вуглеволокна електромобіль Renault вийшов доволі легким – 1450 кг.

Важливо

Маленька шведська ракета: тест-драйв електрокросовера Volvo EX30 (фото)

У салоні Renault 5 Turbo 3E встановили ковшеподібні передні сидіння різного кольору, спортивне кермо та вертикальний "ручник". В оздобленні використано картату алькантару, а в цифровому щитку приладів та мультимедійній системі змінено графіку. Замість задніх сидінь – каркас безпеки.

Замість задніх крісел встановили каркас безпеки Фото: Renault

Усього випустять лише 1980 Renault 5 Turbo 3E. Цю цифру обрали недарма, адже перший хетчбек Renault 5 Turbo дебютував у 1980 році. Поставки авто почнуться в 2027 році, проте замовити його можна вже зараз. Ціна складе приблизно 120 000 євро, тобто це ще й найдорожчий Renault.

До речі, нещодавно на ринок вийшов доступний електрокросовер Renault із запасом ходу 400 км.

Також Фокус розповідав, що Renault відмовляється від знаменитої спортивної моделі.