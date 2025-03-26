Кросовер Leaf і новий Juke: розсекречено недорогі електромобілі Nissan (фото)

Нові Nissan Leaf та Juke стануть електричними кросоверами, а Nissan Micra перетвориться на доступний міський електрокар.

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Нові електромобілі Nissan показали на перших офіційних фото. Доступні моделі стануть серійними у 2025-2026 роках. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Найбільш очікуваним, звісно, є новий Nissan Leaf третього покоління, який вийде на ринок у нинішньому році. Електрокар кардинально змінився і став компактним кросовером. Авто вирізняється обтічним дизайном із аркоподібним дахом та має тонкі діодні фари.

Nissan Leaf став електрокросовером Фото: Nissan

В основі Nissan Leaf 2025 лежить платформа CMF-EV від старшого брата Ariya. Подробиці моделі поки тримають у секреті, проте відомо, що її запас ходу суттєво зросте і перевищить 400 км.

Друга розсекречена модель – новий Nissan Micra, який також став електрокаром. Хетчбек створено на базі Renault 5 E-Tech (обидві моделі випускатимуть у Франції) і він відрізняється від побратима оригінальними круглими фарами в дусі старих Micra.

Електромобіль Nissan Micra Фото: Nissan

Як і Renault 5, новий Nissan Micra отримає батареї на 40 і 52 кВт∙год, а його запас ходу сягатиме 400 км. Він також дебютує в нинішньому році.

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Міський стиляга: тест-драйв нового Nissan Juke

А от новий Nissan Juke третьої генерації презентують у 2026 році. Він також стане електромобілем, проте наразі показали лише силует кросовера, який став більш обтічним.

Раніше Фокус повідомляв, що з виробництва знімають культовий Nissan GT-R. Його наступник буде електрокаром.

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