Недорогие и беспроблемные: определены самые надежные компактные кроссоверы с пробегом (фото)
Эксперты назвали подержанные компактные кроссоверы, которые реже всего ломаются и дешевые в ремонте. В рейтинг попали как массовые, так и премиальные модели.
Компактные кроссоверы — самый популярный класс на современном авторынке. Они маневренные, экономичные и практичные, а подержанные авто еще и относительно недорогие. Британский сайт WhatCar определил самые надежные компактные кроссоверы с пробегом.
Британские эксперты определяли процент авто с неисправностями, сложность поломок и стоимость ремонта. В рейтинг попали как массовые, так и премиальные кроссоверы.
10 место. Toyota C-HR (2016-2023 гг.) — рейтинг надежности 96,8%
Кроссовер Toyota C-HR первой генерации очень надежен — неисправности зафиксировали лишь у 14% авто. Всех их отремонтировали менее чем за неделю. 73% случаев были гарантийными. Обычно стоимость ремонта не превышала 650 долларов.
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Проблемные места — аккумулятор, электроника.
9 место. Honda HR-V (2015-2022 гг.) — рейтинг надежности 97,1%
Лишь в 12% Honda HR-V второго поколения отмечены проблемы, причем всех их исправили за день. 50% авто отремонтировали по гарантии, а стоимость обслуживания составила до $650.
Проблемные места — кондиционер, аккумулятор, выхлоп.
8 место. Suzuki Vitara (с 2015 г.) — рейтинг надежности 97,7%
Проблемы обнаружили всего в 10% Suzuki Vitara. 83% случаев были гарантийными, а ремонт кроссовера недорогой — в среднем до $250. Впрочем, половину авто ремонтировали больше недели.
Проблемные места — кузовные детали, аккумулятор, электрооборудование.Важно
7 место. Volkswagen T-Cross (с 2019 г.) — рейтинг надежности 98%
Неисправности зафиксировали в 10% Volkswagen T-Cross и они были мелкими — стоимость ремонта составила до $65. В трети случаев ремонт занимал день, а вот остальные машины держали на СТО больше недели. 67% проблем исправили по гарантии.
Проблемные места — выхлоп, электроника, рулевое управление.
6 место. Volkswagen T-Roc (с 2018 г.) — рейтинг надежности 98,4%
Только 10% Volkswagen T-Roc имели проблемы, причем все они были на гарантии. 72% неисправностей исправили за день.
Проблемные места — кузовные детали, тормоза, мультимедиа.
5 место. Hyundai Kona (2017-2023 гг.) — рейтинг надежности 98,7%
Только в 3% Hyundai Kona первого поколения были поломки, однако ремонт авто занял неделю или даже больше. Все случаи — гарантийные.
Проблемные места — кондиционер, выхлоп.
4 место. Dacia Duster (2018-2024 гг.) — рейтинг надежности 98,8%
Проблемы зафиксировали в 7% Dacia Duster и все случаи были гарантийными. Две трети авто отремонтировали менее чем за неделю.
Проблемные места — тормоза, электроника, мультимедиа.
3 место. Hyundai Kona Hybrid (2017-2023 гг.) — рейтинг надежности 99,2%
Хотя гибрид Hyundai Kona выходил из строя чаще бензиновой версии (7% авто), однако неисправности были легкими и их исправили за день. Все кроссоверы отремонтировали по гарантии.
Проблемные места — электроника, мультимедиа.
2 место. Audi Q2 (с 2016 г.) — рейтинг надежности 99,5%
Поломки имели только 3% Audi Q2, однако все авто ремонтировали более недели. Неисправности связаны с двигателем, но их исправили по гарантии.
Проблемные места — двигатель.Важно
1 место. Mini Countryman (2017-2024 гг.) — рейтинг надежности 99,7%
Mini Countryman стал самой надежной моделью британской марки — только 2% машин были неисправными. Все случаи — гарантийные, а ремонт в среднем длился до недели.
Проблемные места — кузовные детали.
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