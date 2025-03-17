Недорогие и беспроблемные: определены самые надежные компактные кроссоверы с пробегом (фото)

Эксперты назвали подержанные компактные кроссоверы, которые реже всего ломаются и дешевые в ремонте. В рейтинг попали как массовые, так и премиальные модели.

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Компактные кроссоверы — самый популярный класс на современном авторынке. Они маневренные, экономичные и практичные, а подержанные авто еще и относительно недорогие. Британский сайт WhatCar определил самые надежные компактные кроссоверы с пробегом.

Британские эксперты определяли процент авто с неисправностями, сложность поломок и стоимость ремонта. В рейтинг попали как массовые, так и премиальные кроссоверы.

10 место. Toyota C-HR (2016-2023 гг.) — рейтинг надежности 96,8%

Toyota C-HR Фото: Toyota

Кроссовер Toyota C-HR первой генерации очень надежен — неисправности зафиксировали лишь у 14% авто. Всех их отремонтировали менее чем за неделю. 73% случаев были гарантийными. Обычно стоимость ремонта не превышала 650 долларов.

Проблемные места — аккумулятор, электроника.

9 место. Honda HR-V (2015-2022 гг.) — рейтинг надежности 97,1%

Honda HR-V Фото: Honda

Лишь в 12% Honda HR-V второго поколения отмечены проблемы, причем всех их исправили за день. 50% авто отремонтировали по гарантии, а стоимость обслуживания составила до $650.

Проблемные места — кондиционер, аккумулятор, выхлоп.

8 место. Suzuki Vitara (с 2015 г.) — рейтинг надежности 97,7%

Suzuki Vitara Фото: Suzuki

Проблемы обнаружили всего в 10% Suzuki Vitara. 83% случаев были гарантийными, а ремонт кроссовера недорогой — в среднем до $250. Впрочем, половину авто ремонтировали больше недели.

Проблемные места — кузовные детали, аккумулятор, электрооборудование.

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7 место. Volkswagen T-Cross (с 2019 г.) — рейтинг надежности 98%

Volkswagen T-Cross Фото: Volkswagen

Неисправности зафиксировали в 10% Volkswagen T-Cross и они были мелкими — стоимость ремонта составила до $65. В трети случаев ремонт занимал день, а вот остальные машины держали на СТО больше недели. 67% проблем исправили по гарантии.

Проблемные места — выхлоп, электроника, рулевое управление.

6 место. Volkswagen T-Roc (с 2018 г.) — рейтинг надежности 98,4%

Volkswagen T-Roc

Только 10% Volkswagen T-Roc имели проблемы, причем все они были на гарантии. 72% неисправностей исправили за день.

Проблемные места — кузовные детали, тормоза, мультимедиа.

5 место. Hyundai Kona (2017-2023 гг.) — рейтинг надежности 98,7%

Hyundai Kona Фото: Hyundai

Только в 3% Hyundai Kona первого поколения были поломки, однако ремонт авто занял неделю или даже больше. Все случаи — гарантийные.

Проблемные места — кондиционер, выхлоп.

4 место. Dacia Duster (2018-2024 гг.) — рейтинг надежности 98,8%

Dacia Duster Фото: Dacia

Проблемы зафиксировали в 7% Dacia Duster и все случаи были гарантийными. Две трети авто отремонтировали менее чем за неделю.

Проблемные места — тормоза, электроника, мультимедиа.

3 место. Hyundai Kona Hybrid (2017-2023 гг.) — рейтинг надежности 99,2%

Hyundai Kona Hybrid Фото: Hyundai

Хотя гибрид Hyundai Kona выходил из строя чаще бензиновой версии (7% авто), однако неисправности были легкими и их исправили за день. Все кроссоверы отремонтировали по гарантии.

Проблемные места — электроника, мультимедиа.

2 место. Audi Q2 (с 2016 г.) — рейтинг надежности 99,5%

Audi Q2 Фото: Audi

Поломки имели только 3% Audi Q2, однако все авто ремонтировали более недели. Неисправности связаны с двигателем, но их исправили по гарантии.

Проблемные места — двигатель.

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1 место. Mini Countryman (2017-2024 гг.) — рейтинг надежности 99,7%

Mini Countryman Фото: MINI

Mini Countryman стал самой надежной моделью британской марки — только 2% машин были неисправными. Все случаи — гарантийные, а ремонт в среднем длился до недели.

Проблемные места — кузовные детали.

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