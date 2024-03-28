В Украине презентовали самый большой MINI и инновационную систему BMW ConnectedDrive (фото)

Новый MINI Countryman подрос в размерах и стал просторнее. Кроссовер доступен в бензиновых и электрических версиях, а также оснащается системой ConnectedDrive, которая позволяет дистанционно контролировать ряд параметров авто.

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В Украине дебютировал новый MINI Countryman третьего поколения. Кроссовер будет доступен не только в бензиновых, но и в электрических версиях. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте MINI.

Кроссовер MINI Countryman подрос до 4,43 м в длину и является самой большой моделью в истории марки. Дизайн авто стал солиднее, однако сохраняет фирменные черты стиля британского бренда.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Тарас Брязгунов

Салон MINI Countryman стал более просторным. У кроссовера нет щитка приборов — все показания выведены на центральный круглый дисплей.

Новый MINI Countryman 2024 дебютировал в самой мощной бензиновой версии JCW на 300 л. с., способной разогнаться до сотни за 5,3 с. Также кроссовер предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (218 л. с.), а также в электрических версиях мощностью 204 и 308 л. с. с запасом хода 433-462 км.

Все показания в салоне выведены на центральный дисплей Фото: Тарас Брязгунов

Для MINI Countryman, как и для всех современных моделей BMW Group доступны система BMW ConnectedDrive. Она позволяет дистанционно (с помощью приложения MyBMW в смартфоне) контролировать целый ряд функций авто. Теперь она заработала и в Украине.

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Через смартфон можно контролировать зарядку электромобиля или дистанционно прогревать или охлаждать салон. А еще система предупреждает о срабатывании автомобильной сигнализации и автоматически включает камеры и записывает видео. Кроме того, доступны функции удаленной диагностики авто и мониторинга состояния шин.

BMW ConnectedDrive позволяет дистанционно контролировать многие функции авто Фото: BMW

Смартфон также можно использовать вместо ключа для отпирания авто (функция "цифровой ключ"), причем при необходимости доступ можно передать другому лицу — например, чтобы оно забрало авто, пока владелец находится в отъезде. К тому же, есть возможность создать собственный профиль и загружать собственные сохраненные настройки авто, от сканировав QR-код.

Кстати, недавно в Киеве видели новейший электромобиль BMW i3.

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