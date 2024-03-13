Обнародованы первые фото недорогого электрокроссовера Mini с запасом хода 400 км

Электромобиль Mini Aceman — компактный городской кроссовер с запасом хода до 400 км. Модель предложат в версиях на 184 и 218 л. с.

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Опубликованы фото нового Mini Aceman Mini Aceman. Компактный электрокроссовер официально презентуют 24 апреля на автосалоне в Пекине. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Электромобиль Mini Aceman выдержан в типичном стиле марки и очень напоминает старшего брата Countryman. У него фирменные большие фары, высокая оконная линия, короткие свесы кузова и узкие фонари. Стали известны и размеры автомобиля.

Mini Aceman S оборудуют 218-сильным мотором Фото: carscoops.com

Габариты Mini Aceman 2024:

длина — 4076 мм;

ширина — 1754 мм;

высота — 1515 мм;

колесная база — 2606 мм.

Салон Mini Aceman не показали, но известно, что его выполнят в духе других Mini. Это значит, что по центру установят большой круглый дисплей.

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Новый Mini Aceman позаимствует силовые установки у электрического хэтчбека Cooper E. Стандартная версия получит 184-сильный мотор и батарею емкостью 40,7 кВт∙ч, а Aceman S — мотор мощностью 218 л. с. и батарею на 54,2 кВт∙ч.

Максимальная скорость Mini Aceman ограничена на 170 км/ч. Запас хода составит примерно 300-400 км, в зависимости от модификации. Зарядка батареи на 80% займет 30 минут.

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