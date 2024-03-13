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Авто

Оприлюднені перші фото недорогого електрокросовера Mini із запасом ходу 400 км

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Фото: carscoops.com | Mini Aceman — компактний електричний кросовер

Електромобіль Mini Aceman — компактний міський кросовер із запасом ходу до 400 км. Модель запропонують у версіях на 184 і 218 к. с.

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Опубліковані фото нового Mini Aceman. Компактний електрокросовер офіційно презентують 24 квітня на автосалоні в Пекіні. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Електромобіль Mini Aceman витриманий у типовому стилі марки та дуже нагадує старшого брата Countryman. У нього фірмові великі фари, висока віконна лінія, короткі звиси кузову та вузькі ліхтарі. Стали відомі і розміри автомобіля.

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Mini Aceman S обладнають 218-сильним мотором
Фото: carscoops.com

Габарити Mini Aceman 2024:

  • довжина — 4076 мм;
  • ширина — 1754 мм;
  • висота — 1515 мм;
  • колісна база — 2606 мм.

Салон Mini Aceman не показали, але відомо, що його виконають у дусі інших Mini. Це значить, що по центру встановлять великий круглий дисплей.

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Новий Mini Aceman запозичить силові установки в електричного хетчбека Cooper E. Стандартна версія отримає 184-сильний мотор та батарею ємністю 40,7 кВт∙год, а Aceman S – мотор потужністю 218 к. с. та батарею на 54,2 кВт∙год.

Максимальна швидкість Mini Aceman обмежена на 170 км/год. Запас ходу складе приблизно 300-400 км, залежно від модифікації. Зарядка батареї на 80% займе 30 хвилин.

До речі, недавно розсекретили і недорогий електрокросовер Skoda, який стане аналогом моделі Karoq.

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