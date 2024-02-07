Презентовано новий Mini Cooper 2024: як змінилася компактна модель (фото)
Новий Mini Cooper доступний не тільки з електромоторами, а й із двигунами внутрішнього згоряння. Хетчбек пропонують у версіях потужністю до 204 к. с.
Лінійка Mini Cooper нового покоління розширюється. До електромобіля, що дебютував раніше, приєднався бензиновий хетчбек. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.
Новий Mini Cooper 2024 з двигуном внутрішнього згоряння візуально не надто відрізняється від електричної версії — його видає тільки решітка радіатора. У хетчбека класичний дизайн із короткими звісами кузова, великими круглими фарами та вузькими ліхтарями.
У салоні Mini Cooper відсутня панель приладів — усі показники виведені на круглий центральний дисплей. Об'єм багажника хетчбека становить 210—800 л.
Модель запропонують у двох версіях. Базовий Mini Cooper C отримав 1,5-літровий трициліндровий турбомотор на 156 к. с. і 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,7 с і витрачає в середньому 6,5 л/100 км.
Mini Cooper S оснащений 2,0-літровою 204-сильною турбочетвіркою. Розгін до сотні займає 6,6 с, а витрата — 6,7 л на 100 км.
Новий Mini Cooper із бензиновим мотором коштуватиме від 28 900 євро. Пізніше лінійку розширять кабріолет і п'ятидверна версія.
А ось універсала Clubman більше не буде — на зміну йому прийде компактний кросовер Mini Aceman, який раніше сфотографували під час тестів.
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