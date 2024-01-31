Новий компактний електрокросовер Mini показали до прем'єри (фото)

Новий Mini Aceman — невеликий електрокросовер із виразним дизайном. Модель оснастять 218-сильним мотором, а її запас ходу становитиме близько 400 км.

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Опубліковано офіційні фото Mini Aceman. Компактний електрокросовер В-класу мають презентувати 24 квітня на автошоу в Пекіні. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника.

Новий Mini Aceman показали в камуфляжній плівці під час випробувань. Кросовер проходить тести в пустелі американського штату Аризона.

Електрокросовер зберігає знайомий дизайн Фото: MINI

Незважаючи на камуфляж, можна помітити традиційні риси Mini — великі фари, високу віконну лінію, короткі звіси кузова і вузькі вертикальні ліхтарі.

Також стали відомі розміри Mini Aceman. Модель займе нішу між Cooper і Countryman, тобто фактично прийде на зміну оригінальному універсалу Clubman.

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Габарити Mini Aceman 2024:

довжина — 4075 мм;

ширина — 1754 мм;

висота — 1495 мм.

Запас ходу Mini Aceman становитиме близько 400 км Фото: MINI

Кросовер Mini Aceman отримає силову установку від електричного Cooper SE. Його оснастять 218-сильним мотором і батареєю на 54,2 кВт∙год. Запас ходу становитиме близько 400 км, а зарядка електрокара на 80% займе приблизно півгодини.

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