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Недорогий електромобіль Fiat за 20 000 євро розсекретили до прем'єри (фото)

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Фото: carscoops.com | Fiat Panda стане компактним кросовером

Новий Fiat Panda стане більшим і перетвориться на компактний кросовер. Модель запропонують в електричних і гібридних версіях.

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В інтернет потрапили патентні зображення Fiat Panda четвертого покоління. Компактну модель презентують 11 липня 2024 року — у день 125-річчя Fiat. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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У Fiat Panda 2024 високо посаджені ліхтарі
Фото: carscoops.com

Новий Fiat Panda 2024 зміниться та стане компактним кросовером. У нього високий капот, клиноподібна віконна лінія та розширені крила. Вузькі фари з'єднані діодною смугою, а в ліхтарів дуже нестандартний дизайн.

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До того ж кросовер Fiat Panda дещо підросте в розмірах: його довжина становитиме близько 4 метрів, а колісна база — 2,54 м. Платформу та силові установки для нього запозичать у нового Citroen e-C3.

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Fiat Panda запропонують в електричних і гібридних версіях
Фото: carscoops.com

Електромобіль Fiat Panda оснастять 113-сильним мотором і запропонують у двох модифікаціях — із запасом ходу 200 і 320 км. Також очікується доступніша гібридна версія з 1,2-літровим бензиновим турбомотором і 48-вольтною "м'якою" установкою.

Fiat Panda випускатимуть на підприємстві в Сербії разом із Citroen e-C3. Електромобіль коштуватиме від 20 000 до 23 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Fiat готує спортивний електрокросовер у ретростилі.

Також ми писали про стильного італійського конкурента Mini.