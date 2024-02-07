BMW показали практичну сімейну модель потужністю до 600 сил (фото)

Універсал BMW 5 Series Touring став більшим і просторішим всередині, а об'єм його багажника зріс до 570-1700 л. Модель запропонують у бензинових, дизельних, гібридних та електричних версіях.

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Лінійка BMW 5 Series 2024 розширюється — до седана приєднався універсал Touring. Його продажі в Європі стартують із травня. Про це повідомляється на офіційному сайті BMW.

Універсал помітно більший за попередника Фото: BMW

Новий BMW 5 Series Touring істотно підріс і тепер досягає 5060 мм у довжину, 1900 мм завширшки і 1515 мм заввишки за колісної бази в 2995 мм. Як і седан, він вирізняється суворим гранованим дизайном із розкосими фарами і тоненькими ліхтарями.

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Збільшені розміри зробили універсал BMW 5 Series просторішим і збільшили об'єм його багажника до 570-1700 л. У салоні на передній панелі встановлено широкий вигнутий дисплей.

Електромобіль BMW i5 Touring Фото: BMW

У лінійці вперше з'явився електромобіль BMW i5. Він доступний у 340-сильному задньопривідному і 600-сильному повнопривідному варіантах із запасом ходу до 560 км. Більш потужна версія розганяється до 100 км/год за 3,9 с.

У салоні встановлено вигнутий дисплей Фото: BMW

Крім того, зі старту запропонують 2,0-літровий бензиновий турбомотор на 190 к.с. і турбодизелі об'ємом 2,0 л (197 к.с.) і 3,0 л (299 к.с.) Їх доповнили 48-вольтними "м'якими" гібридними установками.

Об'єм багажника зріс до 570-1700 л Фото: BMW

З липня на ринок виведуть 299-сильний плагін-гібрид, здатний проїхати до 96 км на електротязі. Крім того, пізніше очікується гібридний заряджений універсал BMW M5 Touring потужністю щонайменше 700 сил.

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