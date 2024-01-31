Помітний дизайн і потужність до 530 сил: представлено новий спорткар BMW (фото)

Новий BMW 4 Series змінився зовні та всередині, а також отримав сучасну мультимедійну систему. Лінійку моделі поповнили нові версії потужністю до 530 сил.

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У Німеччині представили новий BMW 4 Series. Купе і кабріолет пройшли фейсліфтинг і надійдуть у продаж з весни. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті BMW.

Лінійку поповнила 286-сильна дизельна версія Фото: BMW

Спорткар BMW 4 Series став виразнішим на вигляд. Йому замінили решітку радіатора і бампери, а також встановили нову лазерну діодну оптику. З'явилися і 19-дюймові колісні диски оригінального дизайну. Заряджений BMW M4 також оновлений і традиційно має агресивніший вигляд.

У салоні замінено рульове колесо Фото: BMW

У салоні BMW 4 Series поліпшено оздоблення і замінено рульове колесо (у М4 воно скошене знизу). Крім того, встановлено поліпшену мультимедійну систему.

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Лінійку двигунів поповнив новий 3,0-літровий турбодизель на 286 к. с., а заряджені М-версії отримали надбавку в потужності. Зокрема, новий BMW M440i тепер оснащений 3,0-літровою 391-сильною турбошісткою з "м'якою" гібридною установкою.

BMW M440i Фото: BMW BMW M4 Фото: BMW

А в BMW M4 Competition 2024 з повним приводом xDrive цей двигун розвиває 530 к. с. Тепер розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 280 км/год.

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