BMW показали практичную семейную модель мощностью до 600 сил (фото)

Универсал BMW 5 Series Touring стал крупнее и просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 570-1700 л. Модель предложат в бензиновых, дизельных, гибридных и электрических версиях.

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Линейка BMW 5 Series 2024 расширяется – к седану присоединился универсал Touring. Его продажи в Европе стартуют с мая. Об этом сообщается на официальном сайте BMW.

Универсал заметно крупнее предшественника Фото: BMW

Новый BMW 5 Series Touring существенно подрос и теперь достигает 5060 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1515 мм в высоту при колесной базе в 2995 мм. Как и седан, он отличается строгим граненым дизайном с раскосыми фарами и тоненькими фонарями.

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Возросшие размеры сделали универсал BMW 5 Series просторнее и увеличили объем его багажника до 570-1700 л. В салоне на передней панели установлен широкий изогнутый дисплей.

Электромобиль BMW i5 Touring Фото: BMW

В линейке впервые появился электромобиль BMW i5. Он доступен в 340-сильном заднеприводном и 600-сильном полноприводном вариантах с запасом хода до 560 км. Более мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с.

В салоне установлен изогнутый дисплей Фото: BMW

Кроме того, со старта предложат 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 190 л. с. и турбодизели объемом 2,0 л (197 л. с.) и 3,0 л (299 л. с.) Их дополнили 48-вольтными "мягкими" гибридными установками.

Объем багажника вырос до 570-1700 л Фото: BMW

С июля на рынок выведут 299-сильный плагин-гибрид, способный проехать до 96 км на электротяге. Кроме того, позже ожидается гибридный заряженный универсал BMW M5 Touring мощностью не менее 700 сил.

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