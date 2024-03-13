Найдоступніший електромобіль Skoda показали на офіційних зображеннях
Компактний електрокросовер Skoda Elroq стане "зеленою" альтернативою моделі Karoq. Виробництво електрокара стартує в кінці 2024 року.
Оприлюднене нове зображення Skoda Elroq. Компактний електрокросовер мають презентувати вже 15 березня. Про це повідомляється на офіційному сайті чеського автовиробника.
На цей раз показали салон Skoda Elroq. На зображенні видно двоспицеве кермо, вузький віртуальний щиток приладів, великий тачскрін мультимедійної системи та поличку з бездротовою зарядкою для смартфонів.
Раніше трішки розсекретили дизайн Skoda Elroq. Передня частина електромобіля із тоненькими діодними фарами витримана в дусі концепт-кара Skoda Vision 7S.Важливо
Нагадаємо, що новий Skoda Elroq стане електричною альтернативою моделі Karoq. 4,5-метровий кросовер збудують на платформі МЕВ від Skoda Enyaq та Volkswagen ID.4. Вона дозволяє створення електрокарів потужністю від 150 до 340 к. с. із запасом ходу до 500-550 км.
Електромобіль Skoda Elroq надійде у виробництво з кінця 2024 року, а його продажі стартують на початку 2025-го. Відомо, що він буде доступнішим за електрокросовер Skoda Enyaq, який коштує від 40 000 євро.
До речі, недавно Skoda показала перші зображення найдешевшого бензинового кросовера, який невдовзі презентують.
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