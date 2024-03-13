На український ринок вийшли недорогі Skoda: подробиці та ціни (фото)

Кросовер Skoda Kamiq і хетчбек Scala оновилися зовні та всередині. Моделі в Україні пропонують із бензиновими турбомоторами потужністю до 150 сил.

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На українському авторинку з’явилися нові Skoda Scala і Kamiq 2024 модельного року. Компактні доступні хетчбек та кросовер пройшли модернізацію. Їх подробиці розкрили на сайті Skoda в Україні.

Упізнати нові Skoda Kamiq і Scala можна за зміненою решіткою радіатора, а також оновленими бамперами, фарами та ліхтарями. У салоні встановлене нове двоспицеве кермо.

У салоні встановлено нове кермо Фото: Skoda

Хетчбек Skoda Scala і кросовер Skoda Kamiq отримали віртуальний щиток приладів та 8,25-дюймовий центральний тачскрін (9,2-дюймовий екран — опція). Базова комплектація Essence також включає автоматичні світлодіодні фари, кондиціонер, круїз-контроль, ESP та 4 подушки безпеки.

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Версія Selection додає 16-дюймові литі диски, запуск двигуна з кнопки, клімат-контроль, парктронік та підігрів сидінь.

Нові Skoda в Україні доступні з бензиновими турбомоторами об’ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,5 л (150 к. с.). Усі версії комплектуються 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями DSG.

Skoda Kamiq і Scala доступні з турбомоторами на 115-150 к. с. Фото: Skoda

Нова Skoda Scala в Україні коштує від 872 350 гривень. Кросовер Skoda Kamiq дещо дорожчий – від 920 091 грн.

До речі, цьогоріч на український ринок вийдуть і нові кросовери Peugeot та Citroen. Вони матимуть електричні версії.

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