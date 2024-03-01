Гроза суперкарів: який вигляд має найшвидша Skoda на 720 сил (відео)

Універсал Skoda Superb отримав 2,5-літровий турбомотор Audi на 720 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с та розвинути швидкість понад 300 км/год.

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Універсал Skoda Superb отримав 2,5-літровий п’ятициліндровий турбомотор від Audi RS3. З заводу він розвиває 400 к. с., проте після доопрацювання його потужність виросла до 720 к. с., а максимальний обертальний момент — 830 Н∙м.

Універсал отримав 720-сильний турбомотор Audi Фото: скриншот / YouTube

Skoda Superb вирішили випробувати на німецькому автобані. Універсал зміг розігнатися до 100 км/год за 3,3 с, а до 200 км/год – за 9,38 с. Така динаміка дозволяє змагатися із суперкарами.

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Стрітрейсерські четверть милі (402 м) з місця автомобіль подолав за 10,77 с. До того ж, Superb легко розвиває швидкість понад 300 км/год. А спортивний вихлоп зробив звук двигуна гучнішим.

Авто не надто змінилося ззовні Фото: скриншот / YouTube

Тюнінг Skoda Superb не сильно змінив дизайн авто. Універсал отримав нову решітку радіатора, обвіс та збільшений спойлер. До того ж, його занизили і оснастили золотистими литими дисками.

Універсал Skoda Superb отримав збільшені гальма та покращену підвіску. А от його салон взагалі не змінився.

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