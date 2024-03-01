Гроза суперкаров: как выглядит самая быстрая Skoda на 720 сил (видео)

Универсал Skoda Superb получил 2,5-литровый турбомотор Audi на 720 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить скорость более 300 км/ч.

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Универсал Skoda Superb получил 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор от Audi RS3. С завода он развивает 400 л. с., однако после доработки его мощность выросла до 720 л. с., а максимальный крутящий момент — 830 Н∙м.

Универсал получил 720-сильный турбомотор Audi Фото: скриншот / YouTube

Skoda Superb решили испытать на немецком автобане. Универсал смог разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с, а до 200 км/ч — за 9,38 с. Такая динамика позволяет соперничать с суперкарами.

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Стритрейсерские четверть мили (402 м) с места автомобиль преодолел за 10,77 с. К тому же, Superb легко развивает скорость более 300 км/ч. А спортивный выхлоп сделал звук двигателя более громким.

Авто не слишком изменилось внешне Фото: скриншот / YouTube

Тюнинг Skoda Superb не сильно изменил дизайн авто. Универсал получил новую решетку радиатора, обвес и увеличенный спойлер. К тому же, его занизили и оснастили золотистыми литыми дисками.

Универсал Skoda Superb получил увеличенные тормоза и улучшенную подвеску. А вот его салон вообще не изменился.

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