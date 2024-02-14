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Свежий дизайн и мощные моторы: представлена новая Skoda Octavia 2024 (фото)

Skoda Octavia 2024, Skoda Octavia, новая Skoda Octavia, Skoda Octavia RS
Фото: Skoda | Лифтбек и универсал Skoda Octavia 2024 обновлены

Новая Skoda Octavia изменилась внешне и внутри, а ее базовая комплектация расширена. Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Прошла виртуальная презентация Skoda Octavia 2024. Самая популярная модель чешской марки прошла плановый фейслифтинг. Ее подробности раскрыли в специальном онлайн-шоуруме на сайте Skoda.

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У Skoda Octavia 2024 изменены фары и решетка радиатора
Фото: Skoda

Новая Skoda Octavia стала выразительнее на вид благодаря измененной передней части. Лифтбэк и универсал получили увеличенную решетку радиатора и новые матричные фары с оригинальными стреловидными ходовыми огнями. Сзади освежены фонари.

Skoda Octavia RS, Skoda Octavia 2024, Skoda Octavia, новая Skoda Octavia, Fullscreen
Skoda Octavia RS стала мощнее
Фото: Skoda

Топовая Skoda Octavia RS традиционно выглядит агрессивнее. У нее другие бамперы и 18-дюймовые диски.

В салоне Skoda Octavia 2024 улучшена отделка, причем активно используются материалы, полученные путем вторичной переработки. Также стало больше отсеков для мелкой поклажи.

Skoda Octavia 2024, Skoda Octavia, новая Skoda Octavia, Skoda Octavia RS Fullscreen
В салоне появился 13-дюймовый тачскрин
Фото: Skoda

Главное новшество внутри – увеличенный 13-дюймовый тачскрин мультимедиа. Отныне у всех Skoda Octavia 2024 есть виртуальный щиток приборов и двухзонный климат-контроль, а за доплату доступны экраны для задних пассажиров.

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Линейка двигателей Skoda Octavia 2024 претерпела изменения – исчезли начальный бензиновый турбомотор объемом 1,0 л и топовый 200-сильный турбодизель. 2,0-литровая турбочетверка стала мощнее – развивает 204 л. с. в стандартной Octavia и 265 л. с. – в RS.

Skoda Octavia 2024, Skoda Octavia, новая Skoda Octavia, Skoda Octavia RS Fullscreen
Сзади изменены фонари
Фото: Skoda

Также предложены бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (114 и 150 л. с.) и 2,0-литровые турбодизели на 115 и 150 л. с. Позже линейку пополнят подзаряжаемые гибриды, которые также станут мощнее.

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