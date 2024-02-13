Семейный премиум: новый большой кроссовер Mazda рассекречен до презентации (фото)

Новая Mazda CX-80 — пятиметровый премиальный кроссовер с тремя рядами сидений. Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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В интернет попали патентные изображения кроссовера Mazda CX-80. Большая семейная модель будет презентована в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Car Expert.

В анфас кроссовер идентичен Mazda CX-60

Новая Mazda CX-80 придет на смену модели CX-8 и станет четвертой моделью в новой премиальной линейке японской марки. Кроссовер с тремя рядами сидений будет более компактной альтернативой флагману CX-90 для рынков Европы и Японии.

По сути, кроссовер будет удлиненной версией Mazda CX-60 с тремя рядами сидений и на патентных изображениях это видно. Передняя часть у двух моделей абсолютно одинаковая. В то же время, у Mazda CX-80 удлинены задние двери и увеличен свес кузова.

Длина Mazda CX-80 составит около 5 метров

Ожидается, что длина Mazda CX-80 составит около 5 м, а колесная база достигнет 3 м. Это позволит установить в салоне три ряда сидений – будут доступны версии на 6 и 7 мест. Руль и переднюю панель также позаимствуют у Mazda CX-60.

Важно

Тест-драйв новой Mazda CX-60: первый шаг в премиум-класс

Как и все премиальные кроссоверы Mazda, CX-80 будет построен на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Его будут оснащать 3,3-литровыми турбошестерками – бензиновыми мощностью 284 и 345 л. с. и дизелями на 231 и 251 л. с.

Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях

Также ожидается 328-сильный плагин-гибрид. Все версии получат 8-ступенчатый автомат, а привод может быть задним или полным.

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