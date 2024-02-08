Мотор от RAV4 и расход 5,1 л на 100 км: на рынок вышел недорогой кроссовер Mazda (фото)

Гибрид Mazda CX-50 HEV получил силовую установку от Toyota RAV4 мощностью свыше 200 сил. Он расходует в среднем от 5,1 л на 100 км.

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Линейку Mazda CX-50 2024 пополнила гибридная модификация HEV. Кроссовер поступил в продажу в Китае, а позже должен появиться и в других странах. В Поднебесной он стоит от 195 800 до 236 800 юаней ($27 200 – 33 000). Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Силовую установку для кроссовера позаимствовали у Toyota RAV4 Фото: Mazda

Главное отличие Mazda CX-50 HEV – гибридная установка, позаимствованная у Toyota RAV4. Японские автогиганты активно сотрудничают в последнее время.

В переднеприводном варианте 2,5-литровая бензиновая четверка на 178 сил работает вместе со 120-сильным электромотором. Суммарная отдача составляет 218 л. с. В полноприводной версии добавлен 54-сильный электромотор на задней оси, однако общая мощность не намного больше – 222 л. с.

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Средний расход топлива составляет 5,1 и 5,6 л/100 км, соответственно. Интересно, что вместо вариатора от RAV4 новая Mazda CX-50 HEV получила 6-ступенчатую автоматическую КПП.

В топовой версии салон отделан кожей Фото: Mazda

С виду и внутри кроссовер Mazda CX-50 HEV ничем не отличается от бензиновой версии. В самой дорогой версии салон отделан кожей, есть панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод сидений и двери багажника.

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