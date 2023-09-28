Новый семейный кроссовер Mazda для Европы показали до премьеры (фото)

Новая Mazda CX-80 — семиместный премиальный кроссовер длиной около 5 метров. Модель предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

Related video

Опубликовано изображение новой Mazda CX-80. Семейный кроссовер должны представить в конце нынешнего либо начале следующего года и он придет на смену модели CX-8. Об этом сообщает японское издание Best Car.

Кроссовер будет удлиненным вариантом Mazda CX-60 Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-80 станет еще одним представителем нового премиального семейства моделей японской марки, построенных на новой заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя.

По сути, CX-80 – это удлиненный семиместный вариант Mazda CX-60 и на рендере видна схожесть двух авто. Модель станет более компактной альтернативой флагманской модели Mazda CX-90 — ее длина составит около 5 метров.

Важно

Новый флагман: в Украине появится премиальный семиместный кроссовер Mazda CX-90 (фото)

Кроссовер Mazda CX-80 будут продавать в Японии и Европе тогда, как для CX-90 приоритетным станет североамериканский рынок. Примечательно, что в Украине появится именно более крупная модель.

Новая Mazda CX-80 будет предложена с 3,3-литровым бензиновым турбомотором на 284 л. с. и турбодизелями такого же объема на 200, 231 и 254 л. с. Также ожидается 328-сильный подзаряжаемый гибрид. Все модификации получат 8-ступенчатую автоматическую КПП.

К слову, это же издание ранее опубликовало и рендеры новой Mazda 6 2024, которая будет построена на этой же платформе.

Также Фокус писал, что самая доступная Mazda обновлена.