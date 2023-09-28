Новий сімейний кросовер Mazda для Європи показали до прем'єри (фото)

Нова Mazda CX-80 — семимісний преміальний кросовер завдовжки близько 5 метрів. Модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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Опубліковано зображення нової Mazda CX-80. Сімейний кросовер мають представити наприкінці нинішнього або на початку наступного року і він прийде на зміну моделі CX-8. Про це повідомляє японське видання Best Car.

Кросовер буде подовженим варіантом Mazda CX-60 Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-80 стане ще одним представником нового преміального сімейства моделей японської марки, побудованих на новій задньопривідній платформі з поздовжнім розташуванням двигуна.

По суті, CX-80 — це подовжений семимісний варіант Mazda CX-60 і на рендері видно схожість двох авто. Модель стане більш компактною альтернативою флагманської моделі Mazda CX-90 — її довжина складе близько 5 метрів.

Важливо

Новий флагман: в Україні з'явиться преміальний семимісний кросовер Mazda CX-90 (фото)

Кросовер Mazda CX-80 продаватимуть у Японії та Європі тоді, як для CX-90 пріоритетним стане північноамериканський ринок. Примітно, що в Україні з'явиться саме більша модель.

Нова Mazda CX-80 буде запропонована з 3,3-літровим бензиновим турбомотором на 284 к. с. і турбодизелями такого самого об'єму на 200, 231 і 254 к. с. Також очікують 328-сильного гібрида з можливістю підзаряджання. Усі модифікації отримають 8-ступінчасту автоматичну КПП.

До речі, це ж видання раніше опублікувало і рендери нової Mazda 6 2024, яка буде побудована на цій самій платформі.

Також Фокус писав, що найдоступніша Mazda оновлена.