Свіжий дизайн і покращений інтер'єр: представлено нову Mazda 2 2024 (фото)

Оновлена Mazda 2 може похвалитися зміненим екстер'єром і поліпшеним інтер'єром. Також хетчбек отримав розширений список оснащення для базових комплектацій.

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Європейська версія хетчбека Mazda 2 оновилася для 2024 модельного року. Модель отримала змінений дизайн екстер'єру та інтер'єру. Про це розповіли на сайті Carscoops.

У європейській дизайн-студії Mazda постаралися зробити хетчбек Mazda 2 менш схожим на свого "донора" Toyota Yaris. Спереду з'явилися новий бампер і змінена решітка радіатора.

Спереду з'явився новий бампер Фото: Mazda

Задня панель, яка з'єднує ліхтарі, тепер забарвлюється в колір кузова. Крім цього був трохи змінений задній бампер хетчбека.

Задня частина хетчбека змінилася незначно Фото: Mazda

В інтер'єрі з'явилися 12,3-дюймова панель приладів і 10,5-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Передбачено і компактний проєкційний дисплей.

В інтер'єрі встановлено два дисплеї Фото: Mazda

У топову комплектацію Homura Plus входять панорамний люк на даху і двозонний клімат-контроль. Також ця версія отримала 17-дюймові колісні диски та повністю світлодіодні ліхтарі.

Гібридна модифікація Mazda 2 оснащена 1,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором сумарною потужністю 116 к.с. і 169 Нм крутного моменту. Силова установка працює в парі з безступінчастою коробкою перемикання передач.

Витрата палива становить лише 3,8 літра в змішаному циклі. Розгін від 0 до 100 км/год займає 9,7 секунди, а максимальна швидкість становить 175 км/год.

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Новинка надійде в продаж у Європі вже до кінця 2023 року. Вартість оновленого хетчбека не розкривається.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті розсекретили зовнішність Mazda 2 нового покоління.