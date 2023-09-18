Новий дизайн і роторний двигун: найменшу Mazda показали до прем'єри (фото)

Mazda 2 нового покоління може кардинально змінитися. Компактний хетчбек отримає гібридну версію з роторно-поршневим двигуном.

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Опубліковано зображення Mazda 2 нового покоління. Компактний хетчбек В-класу може з'явитися в найближчі роки. Про це повідомляє японське видання BestCarWeb.

У розпорядженні журналістів опинилася інформація про нову Mazda 2. Нинішнє покоління хетчбека випускають з 2014 року і його вже двічі оновлювали.

Хетчбек запропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: BestCarWeb

За інформацією джерел BestCarWeb, нова Mazda 2 кардинально зміниться зовні. Зовнішність хетчбека виконають у новому фірмовому стилі, який не має нічого спільного з нинішнім дизайном Kodo.

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На рендерах у Mazda 2 незвично вузька решітка радіатора, а також краплеподібні фари і ліхтарі. Заявлено, що габарити моделі залишаться на колишньому рівні.

Гібрид Mazda 2 отримає роторно-поршневий двигун Фото: BestCarWeb

Очікується, що нова Mazda 2 збереже 1,5-літрову бензинову четвірку, але її доповнять "м'якою" гібридною установкою. Крім того, очікується гібрид з електромотором і роторно-поршневим двигуном, як у Mazda MX-30 E-REV. Він зможе проїхати 85 км на електротязі. Також заявлено, що хетчбек отримає систему контролю тяги G-Vectoring Control.

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