Всупереч усім трендам: світовий автогігант не збирається відмовлятися від дизельних моторів

Mazda не поспішає знімати з виробництва дизельні двигуни і оснащує ними всі нові моделі. У японській компанії вважають, що вони користуються попитом.

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У наші дні автовиробники дедалі частіше відмовляються від дизельних двигунів — через суворі еко-норми їх розробка стає невигідною, та й Дизельгейт вплинув на їхню популярність. Втім, такого тренду дотримуються не всі — Mazda не збирається відмовлятися від дизелів. Про це повідомив сайт Carexpert.

В інтерв'ю сайту програмний менеджер Mazda Мітсуру Вакіє заявив, що виробництво дизелів продовжиться, доки їх купуватимуть клієнти, а компанія буде здатна вкластися в норми викидів.

Пікап Mazda BT-50 оснащують турбодизелями об'ємом 1,9 і 3,0 л Фото: Mazda

Mazda продовжує створювати й нові дизельні двигуни. Так, кросовер Mazda CX-60 отримав сучасну 3,3-літрову шістку, доступну у версіях на 200 і 254 к. с. Потужніший варіант доповнили 48-вольтною гібридною установкою. Незабаром на окремих ринках його отримають флагманська Mazda CX-90 і майбутня CX-80.

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Крім того, у виробництві перебуває 2,2-літровий турбодизель Mazda Skyactiv-D на 200 к. с. — ним оснащують Mazda CX-5 і CX-8 у низці країн. А рамний пікап Mazda BT-50 оснащують турбодизелями Isuzu об'ємом 1,9 л (150 к. с.) і 3,0 л (190 к. с.).

Раніше Фокус повідомляв, що Mazda відмовиться від недорогого сімейного кросовера.

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