Вопреки всем трендам: мировой автогигант не собирается отказываться от дизельных моторов

Mazda не спешит снимать с производства дизельные двигатели и оснащает ими все новые модели. В японской компании считают, что они пользуются спросом.

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В наши дни автопроизводители все чаще отказываются от дизельных двигателей – из-за строгих эко-норм их разработка и становится невыгодной, да и Дизельгейт повлиял на их популярность. Впрочем, такому тренду следуют не все – Mazda не собирается отказываться от дизелей. Об этом сообщил сайт Carexpert.

В интервью сайту программный менеджер Mazda Митсуру Вакие заявил, что производство дизелей продолжится, пока их будут покупать клиенты, а компания будет способна вложиться в нормы выбросов.

Пикап Mazda BT-50 оснащают турбодизелями объемом 1,9 и 3,0 л Фото: Mazda

Mazda продолжает создавать и новые дизельные двигатели. Так, кроссовер Mazda CX-60 получил современную 3,3-литровую шестерку, доступную в версиях на 200 и 254 л. с. Более мощный вариант дополнили 48-вольтной гибридной установкой. Вскоре на отдельных рынках его получат флагманская Mazda CX-90 и будущая CX-80.

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Кроме того, в производстве находится 2,2-литровый турбодизель Mazda Skyactiv-D на 200 л. с. – им оснащают Mazda CX-5 и CX-8 в ряде стран. А рамный пикап Mazda BT-50 оснащают турбодизелями Isuzu объемом 1,9 л (150 л. с.) и 3,0 л (190 л. с.).

Ранее Фокус сообщал, что Mazda откажется от недорогого семейного кроссовера.

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