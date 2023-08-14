Mazda откажется от недорогого семейного кроссовера: названы причины

Mazda CX-8 не стала популярной, несмотря на невысокую цену. На смену кроссоверу придет более роскошная и дорогая модель.

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Кроссовер Mazda CX-8 снимут с производства. Семейная модель покинет конвейер в декабре нынешнего года. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Основной причиной отказа от модели является низкий спрос. Удлиненный семиместный вариант Mazda CX-5 презентовали, как более компактную и доступную альтернативу CX-9. Однако автомобиль так и не стал массовым, даже несмотря на невысокую цену от 20 000 долларов.

Модель так и не стала популярной Фото: Mazda

Не помогло даже прошлогоднее обновление Mazda CX-8. За 7 месяцев 2023 года продано всего 9973 кроссовера. Для сравнения: гораздо более дорогой премиальный кроссовер Mazda CX-60 за это же время разошелся тиражом в 19 000 единиц.

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Вторая причина – скорый запуск новой Mazda CX-80. Семиместная модель будет представлена в конце нынешнего или начале следующего года. Ее позиционируют, как более компактный аналог Mazda CX-90 для европейского и японского рынка.

Кроссовер является удлиненным вариантом Mazda CX-5 Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-8 выпускают с 2017 года. По сути, он является удлиненной версией Mazda CX-5. Модель предлагают с бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (190 и 230 л. с.) и 2,2-литровым 200-сильным турбодизелем.

Ранее Фокус сообщал, что вскоре прекратят продажи кроссовера Mazda CX-9.

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