Единственный в своем роде: Mazda показала свой самый редкий и неизвестный спорткар (фото)

Кабриолет Mazda RX-8 существует в одном-единственном экземпляре. Его создали для парада и с 2008 года он не выезжал на дороги.

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Mazda впервые показала на публике уникальный кабриолет RX-8. Спорткар 15 лет хранился на складе компании и о нем мало кто знал. Об этом сообщается на официальной странице Mazda в Facebook.

Спорткар остался в единственном экземпляре Фото: Mazda

В эти дни Mazda RX-8 отмечает свое 20-летие, поэтому версию в кузове кабриолет решили продемонстрировать в автосалоне марки в Осаке.

Кабриолет принял участие в параде автомобилей Mazda Фото: Mazda

Кабриолет Mazda RX-8 создали в одном-единственном экземпляре в 2008 году специально для корпоративного мероприятия. Он один раз принял участие в параде авто, на который допустили только сотрудников японской компании. После этого его отправили на хранение на один из складов Mazda. Производство модели не планировалось, так как в линейке марки есть более доступный кабриолет Mazda MX-5.

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От стандартного купе Mazda RX-8 открытая версия отличается не только отсутствием крыши, но и массивной дугой безопасности. Кроме того, за задними сиденьями появились обтекатели. Поскольку это парадный кабриолет, то даже мягкого складывающегося верха у него нет.

Mazda RX-8 получила массивную дугу безопасности Фото: Mazda

Кабриолет Mazda RX-8 установлен стандартным 1,3-литровым роторно-поршневым двигателем мощностью 212 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая КПП.

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