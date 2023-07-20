В ретро-стиле: спорткар Mazda MX-5 получил самую дорогую и необычную версию (фото)

Mitsuoka Himiko — ретро-версия кабриолета Mazda MX-5. Дизайн автомобиля изменили в стилистике 30-х годов.

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В Японии презентовали новую Mitsuoka Himiko второго поколения. Оригинальный ретро-спорткар поступает в продажу по цене от 6 787 000 иен ($48 700). Об этом сообщает официальный сайт японской компании.

Дизайн кабриолета изменен в духе 30-х годов

В основе авто лежит популярный массовый спорткар Mazda MX-5, который почти вдвое дешевле в базовой версии. Его дизайн изменен в духе авто 30-х годов подобно современным Morgan. Родстер получил хромированную решетку радиатора, круглые фары, новый бампер и выраженные крылья.

Кроме того, Mazda MX-5 удлинили и заменили капот авто. Крышка багажника также новая, а по бокам от нее установлены круглые фонари.

Автомобиль длиннее модели-донора

Салон Mitsuoka Himiko 2024 отделан кожей уже в базовой версии, причем покупатели могут выбрать самые экстравагантные ее расцветки. Передняя панель по умолчанию окрашивается в цвет кузова.

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Тюнинг Mazda MX-5 не затронул двигатели. Заднеприводное авто комплектуют бензиновыми четверками объемом 1,5 л (131 л. с.) и 2,0 л (184 л. с.). На выбор доступны 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП.

Салон отделан кожей в базовой версии

Компания Mitsuoka специализируется на подобных версиях под старину. В частности, компания превратила Toyota Yaris в миниатюрный клон Jaguar 60-х годов и создала ретро-вариант Toyota RAV4.

Также Фокус рассказывал про современный Chevrolet Corvette с кузовом от модели 60-х годов.