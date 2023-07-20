У ретро-стилі: спорткар Mazda MX-5 отримав найдорожчу і найнезвичайнішу версію (фото)

Mitsuoka Himiko — ретроверсія кабріолета Mazda MX-5. Дизайн автомобіля змінили в стилістиці 30-х років.

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В Японії презентували нову Mitsuoka Himiko другого покоління. Оригінальний ретро-спорткар надходить у продаж за ціною від 6 787 000 ієн ($48 700). Про це повідомляє офіційний сайт японської компанії.

Дизайн кабріолета змінено в дусі 30-х років

В основі авто лежить популярний масовий спорткар Mazda MX-5, який майже вдвічі дешевший у базовій версії. Його дизайн змінено в дусі авто 30-х років подібно до сучасних Morgan. Родстер отримав хромовану решітку радіатора, круглі фари, новий бампер і виражені крила.

Крім того, Mazda MX-5 подовжили та замінили капот авто. Кришка багажника також нова, а з боків від неї встановлені круглі ліхтарі.

Автомобіль довший за модель-донора

Салон Mitsuoka Himiko 2024 оздоблений шкірою вже в базовій версії, причому покупці можуть обрати найекстравагантніші її забарвлення. Передня панель за замовчуванням забарвлюється в колір кузова.

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Тюнінг Mazda MX-5 не торкнувся двигунів. Задньопривідне авто комплектують бензиновими четвірками об'ємом 1,5 л (131 к. с.) і 2,0 л (184 к. с.). На вибір доступні 6-ступінчасті механічна та автоматична КПП.

Салон оздоблений шкірою в базовій версії

Компанія Mitsuoka спеціалізується на подібних версіях під старовину. Зокрема, компанія перетворила Toyota Yaris на мініатюрний клон Jaguar 60-х років і створила ретро-варіант Toyota RAV4.

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