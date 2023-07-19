У чужій шкурі: сучасний Chevrolet Corvette отримав кузов від моделі 60-х (фото)

Chevrolet Corvette C5 з кузовом у стилі моделі 1961 року виставили на продаж у США. Спорткар оснащений 355-сильним двигуном V8 і може розганятися до сотні приблизно за 5 секунд.

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У США помітили незвичайний Chevrolet Corvette 2004 року випуску. Спорткар отримав кузов у стилі моделі 1961 року. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Chevrolet Corvette С1 випускали з 1953 по 1962 рік. Ця модель є бажаним предметом колекціонування, а її дизайн надав великий вплив на всю американську автоіндустрію.

Ательє Classic Reflection Coachworks побудувало унікальний спорткар на базі Chevrolet Corvette C5 з кузовом у стилі C1. У підсумку автомобіль зберіг сучасне оснащення, але отримав класичний дизайн.

Цей спорткар пофарбували в червоний колір. На нього встановили нові 19-дюймові легкосплавні колісні диски, які доповнюють зовнішній вигляд.

Кузов спорткара пофарбували у червоний колір Фото: Bring a Trailer

Інтер'єр виготовлений із чорної та червоної шкіри. Всередині можна знайти ковшеподібні сидіння з розвиненою бічною підтримкою.

Інтер'єр виконаний з двоколірної шкіри Фото: Bring a Trailer

Під капотом розташований 5,7-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 355 к.с. і 488 Нм обертального моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 5 секунд, а максимальна швидкість становить 282 км/год.

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Незвичайний спорткар виставили на продаж на аукціон Bring a Trailer. Наразі максимальна ставка за лот становить $50 000, а торги закінчуються вже через 2 дні.

Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили покинутий раритетний спорткар Chevrolet Corvette 1960 року.