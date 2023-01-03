Американський Франкенштейн: показали унікальний Chevrolet Corvette із двигуном від Nissan Skyline (відео)
Тюнери часто обирають Chevrolet Corvette для своїх проєктів. Ентузіаст під ніком Adam LZ взяв четверте покоління американського спорткара, створив для нього незвичайне обваження, а також установив під капот двигун від Nissan Skyline. Результат роботи блогер виклав на своєму YouTube каналі.
Цей Chevrolet Corvette C4 привертає увагу своїм широким обважуванням та яскраво-зеленим кольором. Позаду розташоване потужне антикрило, яке дуже виділяє спорткар на дорозі.
Стандартні колісні диски Адам замінив на білі легкосплавні обода з оригінальним дизайном. Вони підходять під стиль авто із 80-х.
Під капотом замість великого V8 розташувався рядний шестициліндровий RB25 Neo від Nissan Skyline. Це дозволило знизити вагу авто, а також зробити його потужнішим.Важливо