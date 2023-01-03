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Авто

Американський Франкенштейн: показали унікальний Chevrolet Corvette із двигуном від Nissan Skyline (відео)

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Фото: Скриншот | Chevrolet Corvette виділяється не тільки двигуном, а й зухвалим обважуванням
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Тюнери часто обирають Chevrolet Corvette для своїх проєктів. Ентузіаст під ніком Adam LZ взяв четверте покоління американського спорткара, створив для нього незвичайне обваження, а також установив під капот двигун від Nissan Skyline. Результат роботи блогер виклав на своєму YouTube каналі.

Цей Chevrolet Corvette C4 привертає увагу своїм широким обважуванням та яскраво-зеленим кольором. Позаду розташоване потужне антикрило, яке дуже виділяє спорткар на дорозі.

Стандартні колісні диски Адам замінив на білі легкосплавні обода з оригінальним дизайном. Вони підходять під стиль авто із 80-х.

Під капотом замість великого V8 розташувався рядний шестициліндровий RB25 Neo від Nissan Skyline. Це дозволило знизити вагу авто, а також зробити його потужнішим.

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