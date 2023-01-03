Американский Франкенштейн: показали уникальный Chevrolet Corvette с двигателем от Nissan Skyline (видео)

Блогер заменил "сердце" Chevrolet Corvette C4 на двигатель от Nissan Skyline. Также этот спорткар отличается дерзким обвесом и ярко-зеленым цветом.

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Тюнеры часто выбирают Chevrolet Corvette для своих проектов. Энтузиаст под ником Adam LZ взял четвертое поколение американского спорткара, создал для него необычный обвес, а также установил под капот двигатель от Nissan Skyline. Результат работы блогер выложил на своем YouTube-канале.

Этот Chevrolet Corvette C4 привлекает внимание своим широким обвесом и ярко-зеленым цветом. Сзади расположено массивное антикрыло, которое сильно выделяет спорткар на дороге.

Стандартные колесные диски Адам заменил на белые легкосплавные обода с оригинальным дизайном. Они подходят под стиль авто из 80-х.

Под капотом вместо большого V8 расположился рядный шестицилиндровый RB25 Neo от Nissan Skyline. Это позволило снизить вес авто, а также сделать его мощнее.

Адам поделился, что его пока не устраивает проект. Он планирует сделать спорткар ниже, а также исправить многие недостатки сборки.

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Помимо этого блогер заметил, что в Chevrolet Corvette C4 отсутствуют подстаканники. Пока он не решил, будет ли исправлять этот недочет.

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