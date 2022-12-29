Старый Volkswagen Golf оснастили двумя двигателями на 500 сил (видео)

Сперва старый Volkswagen Golf хотели починить для продажи, но в итоге решили создать невероятной мощный хот-хэтч. Автомобиль можно использовать для повседневной езды, отключив один из двигателей.

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Механик Виллем Якобус из Южной Африки создал невероятный проект на базе Volkswagen Golf 1979 года выпуска. Он оснастил компактный хэтчбек двумя двигателями VR6, общей мощностью 500 л.с. Подробности о необычном авто рассказали на YouTube-канале Cars.co.za.

Энтузиаст сперва хотел починить старый Volkswagen Golf для продажи, но затем он придумал такой необычный проект. По его словам, создать этот безумный автомобиль оказалось не так уж и трудно.

Виллем сперва вырезал заднюю часть авто, чтобы установить туда второй двигатель и коробку передач. После первой поездки на гоночном треке энтузиасту показалось, что у хэтчбека недостаточно мощности. Чтобы исправить это, оба двигателя дополнили турбонаддувом.

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В итоге двухмоторный хэтчбек развивает мощность 500 л.с. и крутящий момент 745 Нм. По словам создателя авто, он разгоняется с невероятной скоростью.

Самой сложной частью сборки было сцепление для двух двигателей. Позже другой энтузиаст Робби Феррерой подсказал, как заставить всю эту сложную конструкцию работать.

Виллем отметил, что передний двигатель немного опережает задний, но это помогает поддерживать стабильность автомобиля на высокой скорости. Сцепление все еще работает слишком жестко.

Энтузиаст поделился, что использует автомобиль для повседневной езды. Если полная мощность не нужна, один из двигателей можно отключить при помощи кнопки в салоне.

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В будущем Виллем собирается устроить заезд с современным Golf R. Он хочет убедиться, что его творение справится с новой моделью.

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