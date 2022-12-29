Старий Volkswagen Golf оснастили двома двигунами на 500 сил (відео)

Спершу старий Volkswagen Golf хотіли полагодити для продажу, але в результаті вирішили створити неймовірний потужний хот-хетч. Автомобіль можна використовувати для повсякденної їзди, відключивши один із двигунів.

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Механік Віллем Якобус із Південної Африки створив неймовірний проєкт на базі Volkswagen Golf 1979 року випуску. Він оснастив компактний хетчбек двома двигунами VR6 загальною потужністю 500 к.с. Подробиці про незвичайне авто розповіли на YouTube-каналі Cars.co.za.

Ентузіаст спершу хотів відремонтувати старий Volkswagen Golf для продажу, але потім він придумав такий незвичайний проєкт. За його словами, створити цей божевільний автомобіль виявилося не так уже й важко.

Віллем спершу вирізав задню частину авто, щоб встановити туди другий двигун і коробку передач. Після першої поїздки на гоночному треку ентузіасту здалося, що хетчбеку недостатньо потужності. Щоб виправити це, обидва двигуни доповнили турбонаддувом.

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У результаті двомоторний хетчбек розвиває потужність 500 к.с. і крутний момент 745 Нм. За словами автора авто, він розганяється з неймовірною швидкістю.

Найскладнішою частиною складання було зчеплення для двох двигунів. Пізніше інший ентузіаст Роббі Феррер підказав, як змусити всю цю складну конструкцію працювати.

Віллем зазначив, що передній двигун трохи випереджає задній, але це допомагає підтримувати стабільність автомобіля на високій швидкості. Зчеплення все ще працює надто жорстко.

Ентузіаст поділився, що використовує автомобіль для повсякденної їзди. Якщо повна потужність не потрібна, один із двигунів можна відключити за допомогою кнопки в салоні.

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У майбутньому Віллем збирається влаштувати заїзд із сучасним Golf R. Він хоче переконатися, що його витвір впорається з новою моделлю.

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