В чужой шкуре: cовременный Chevrolet Corvette получил кузов от модели 60-х (фото)

Chevrolet Corvette C5 с кузовом в стиле модели 1961 года выставили на продажу в США. Спорткар оснащен 355-сильным двигателем V8 и может разгоняться до сотни примерно за 5 секунд.

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В США заметили необычный Chevrolet Corvette 2004 года выпуска. Спорткар получил кузов в стиле модели 1961 года. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Chevrolet Corvette С1 выпускался с 1953 по 1962 год. Эта модель является желанным предметом коллекционирования, а ее дизайн оказал большое влияние на всю американскую автоиндустрию.

Ателье Classic Reflection Coachworks построило уникальный спорткар на базе Chevrolet Corvette C5 с кузовом в стиле C1. В итоге автомобиль сохранил более современное оснащение, но получил классический дизайн.

Этот спорткар окрасили в красный цвет. На него установили новые 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, которые дополняют внешний вид.

Кузов спорткара окрасили в красный цвет Фото: Bring a Trailer

Интерьер изготовлен из черной и красной кожи. Внутри можно найти ковшеобразные сиденья с развитой боковой поддержкой.

Интерьер выполнен из двухцветной кожи Фото: Bring a Trailer

Под капотом расположен 5,7-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 355 л.с. и 488 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 5 секунд, а максимальная скорость составляет 282 км/ч.

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Необычный спорткар выставили на продажу на аукцион Bring a Trailer. Сейчас максимальная ставка за лот составляет $50 000, а торги заканчиваются уже через 2 дня.

Ранее Фокус сообщал, что в США обнаружили заброшенный раритетный спорткар Chevrolet Corvette 1960 года.