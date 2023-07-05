Редкий суперкар Mazda выставили на продажу по цене вертолета (фото)

Mazda RX-792P была создана для американских гонок IMSA. Суперкар способен разгоняться до сотни примерно за 3 секунды и развивать скорость свыше 320 км/ч.

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В США на продажу выставили редкий гоночный суперкар Mazda RX-792P 1992 года выпуска. Стоимость авто составляет 1,5 млн долларов — как за подержанный вертолет. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Mazda в 80-х и 90-х годах выпускала роторные гоночные автомобили для различных соревнований. Модель RX-792P была создана для американских гонок IMSA. Всего было произведено три экземпляра, один из которых выставлен на продажу.

На Mazda RX-792P установлено множество аэродинамичных элементов Фото: racecarsdirect.com

Суперкар принадлежит коллекционеру Джиму Даунингу. Он последние несколько лет регулярно обслуживал и восстанавливал это авто. Автомобиль обладает отличным состоянием и не нуждается в ремонте.

Суперкар отлично сохранился Фото: racecarsdirect.com

Mazda RX-792P оснащена 2,6-литровым роторным двигателем мощностью 670 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Это позволяет суперкару разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 3 секунды и развивать скорость свыше 320 км/ч.

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Интересно то, что эта Mazda RX-792P так и не принимала участие в гонках IMSA. Тем не менее Джим Даунинг несколько раз ездил на суперкаре по треку Road Atlanta.

Эта Mazda RX-792P не участвовала в гонках IMSA Фото: racecarsdirect.com

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