Рідкісний суперкар Mazda виставили на продаж за ціною гвинтокрила (фото)

Mazda RX-792P була створена для американських перегонів IMSA. Суперкар здатний розганятися до сотні приблизно за 3 секунди та розвивати швидкість понад 320 км/год.

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У США на продаж виставили рідкісний перегоновий суперкар Mazda RX-792P 1992 року випуску. Вартість авто становить 1,5 млн доларів — як за вживаний гвинтокрил. Про це повідомили на сайті The Drive.

Mazda у 80-х і 90-х роках випускала роторні перегонові автомобілі для різних змагань. Модель RX-792P було створено для американських перегонів IMSA. Загалом було вироблено три екземпляри, один з яких виставлено на продаж.

На Mazda RX-792P встановлено безліч аеродинамічних елементів Фото: racecarsdirect.com

Суперкар належить колекціонеру Джиму Даунінгу. Він останні кілька років регулярно обслуговував і відновлював це авто. Автомобіль має чудовий стан і не потребує ремонту.

Суперкар відмінно зберігся Фото: racecarsdirect.com

Mazda RX-792P оснащена 2,6-літровим роторним двигуном потужністю 670 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Це дає змогу суперкару розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 3 секунди та розвивати швидкість понад 320 км/год.

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Цікаво те, що ця Mazda RX-792P не брала участі в перегонах IMSA. Проте Джим Даунінг кілька разів їздив на суперкарі по треку Road Atlanta.

Ця Mazda RX-792P не брала участі в перегонах IMSA Фото: racecarsdirect.com

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