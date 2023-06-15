На продаж виставлений найбільш рідкісний та екстремальний суперкар Porsche (фото)

Суперкар Porsche 962 Schuppan — гоночний автомобіль, пристосований для експлуатації на звичайних дорогах. Усього випущено лише 6 таких 600-сильних купе.

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У Японії виставлений продаж рідкісний Porsche 962 CR Schuppan 1994 року. Вартість суперкара не розголошується, але відомо, що вона перевищить 2 мільйони доларів. Про це повідомляє сайт The Drive.

Всього випустили лише 6 Porsche 962 CR Фото: the drive

Автомобіль розроблений відомим австралійським гонщиком Верном Шуппаном – переможцем гонки "24 години Ле-Мана" на Porsche. Він вирішив створити серійну версію спортпрототипу Porsche 962, який виграв Ле-Ман у 1986 та 1987 роках. Усього зібрали лише 6 таких авто.

Салон суперкара оброблений шкірою та карбоном Фото: the drive

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Суперкар Porsche 962 отримав новий карбоновий кузов і на момент створення відповідав усім вимогам безпеки для серійних автомобілів. У нього величезне антикрило та круглі фари від Porsche 911. У салоні з'явилися шкіряне оздоблення (хоча місцями залишився голий карбон) та кондиціонер.

Автомобіль оснащений 600-сильною турбошісткою Фото: the drive

Porsche Schuppan 962 CR важить лише 1050 кг. Він оснащений 3,2-літровою опозитною шісткою з турбонаддувом потужністю 600 к. с. та 5-ступінчастою роботизованою КПП. Це був одним із найшвидших авто 90-х: купе розганяється до 100 км/год за 3,5 с і розвиває 370 км/год.

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