Единственный в своем роде: на продажу выставили редчайший Aston Martin (фото)

Эксперты оценили Aston Martin DB2/4 Spider от 1 525 000 до 2 300 000 долларов. Этот автомобиль является мечтой многих коллекционеров из-за своей редкости.

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На аукцион Gooding & Company выставят очень редкий спорткар Aston Martin DB2/4 Spider 1954 года выпуска. Этот автомобиль создан в единственном экземпляре совместно с ателье Bertone. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Aston Martin DB2/4 Spider был создан по заказу бизнесмена и автолюбителя Стэнли Арнолта из Чикаго. Спорткар регулярно появлялся на различных автомобильных выставках.

Aston Martin DB2/4 Spider сменил несколько владельцев Фото: Gooding & Company

Автомобиль несколько раз менял владельцев и дважды перекрашивался. Тем не менее он обладает отличным состоянием и сохранил оригинальный интерьер кремового цвета.

Интерьер спорткара выполнен в кремовом цвете Фото: Gooding & Company

На Aston Martin DB2/4 Spider установлены оригинальные многоспицевые колесные диски. Они дополняют дизайн спорткара и отлично сочетаются с хромированными элементами кузова.

Автомобиль оснащен 2,9-литровым двигателем мощностью 165 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 10 секунд.

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Эксперты оценили этот Aston Martin DB2/4 Spider от 1 525 000 до 2 300 000 долларов. Авто будет выставлено на аукцион 1 сентября. Вместе с ним будут продаваться Ferrari 275 GTB 1966 года, кабриолет Aston Martin DB5 1965 года и Mercedes-Benz 300 SL 1958 года.

Ранее Фокус писал, что в США на аукцион Mecum выставили очень необычный Ferrari 400i 1981 года.