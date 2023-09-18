Новый дизайн и роторный двигатель: самую маленькую Mazda показали до премьеры (фото)

Mazda 2 нового поколения может кардинально измениться. Компактный хэтчбек получит гибридную версию с роторно-поршневым двигателем.

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Опубликованы изображения Mazda 2 нового поколения. Компактный хэтчбек В-класса может появиться в ближайшие годы. Об этом сообщает японское издание BestCarWeb.

В распоряжении журналистов оказалась информация о новой Mazda 2. Нынешнее поколение хэтчбека выпускают с 2014 года и его уже дважды обновляли.

Хэтчбек предложат в бензиновой и гибридной версиях Фото: BestCarWeb

По информации источников BestCarWeb, новая Mazda 2 кардинально изменится внешне. Внешность хэтчбека выполнят в новом фирменном стиле, который не имеет ничего общего с нынешним дизайном Kodo.

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На рендерах у Mazda 2 непривычно узкая решетка радиатора, а также каплевидные фары и фонари. Заявлено, что габариты модели останутся на прежнем уровне.

Гибрид Mazda 2 получит роторно-поршневый двигатель Фото: BestCarWeb

Ожидается, что новая Mazda 2 сохранит 1,5-литровую бензиновую четверку, но ее дополнят "мягкой" гибридной установкой. Кроме того, ожидается подзаряжаемый гибрид с электромотором и роторно-поршневым двигателем, как у Mazda MX-30 E-REV. Он сможет проехать 85 км на электротяге. Также заявлено, что хэтчбек получит систему контроля тяги G-Vectoring Control.

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