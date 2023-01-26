Самая доступная Mazda рассекречена накануне премьеры (фото)

Mazda 2 изменится внешне и получит новые опции. Дизайн разных версий хэтчбека теперь будет существенно отличаться.

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Опубликованы первые фото Mazda 2 2023. Компактный хэтчбек В-класса пройдет уже второе обновление и его брошюра попала в интернет за день до премьеры модели. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новая Mazda 2 узнается, прежде всего, по измененной решетке радиатора, которая теперь отличается по дизайну в разных версиях. В частности, в варианте Blank Deck появилась пластиковая заглушка, а в Sport решетка черная и с сотовым узором. Кроме того, обновлены бамперы и оптика, а также предложены колесные диски свежего дизайна.

[ + – ] Разные версии модели будут отличаться по дизайну Фото: carscoops.com

Салон Mazda 2 2023 не претерпел больших изменений – ограничились только новыми вариантами отделки. В топовой версии Grand Luxe передние сиденья получили электропривод.

Хэтчбек по-прежнему будут оснащать 1,5-литровыми двигателями. Бензиновую четверку предложат в версиях на 75 и 90 л. с., а турбодизель будет мощнее – 105 л. с. Можно будет выбрать 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП.

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Новая Mazda 2 останется самой доступной моделью японской марки. Стоимость хэтчбека составит от 16 000 евро.

Примечательно, что в Европе уже стартуют продажи Mazda 2 нового поколения. Хэтчбек построен на базе Toyota Yaris и стал гибридом.

Также Фокус сообщал, что на украинский рынок выходит первый премиальный кроссовер Mazda.