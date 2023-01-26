Найдоступніша Mazda розсекречена напередодні прем'єри (фото)

Mazda 2 зміниться зовні й отримає нові опції. Дизайн різних версій хетчбека тепер істотно відрізнятиметься.

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Опубліковані перші фото Mazda 2 2023 року. Компактний хетчбек В-класу пройде вже друге оновлення, і його брошура потрапила в інтернет за день до прем'єри моделі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Нову Mazda 2 можна впізнати, перш за все, за зміненою решіткою радіатора, яка тепер відрізняється дизайном у різних версіях. Зокрема, у варіанті Blank Deck з'явилася пластикова заглушка, а в Sport решітка чорна та зі стільниковим візерунком. Крім того, оновлені бампери й оптика, а також запропоновані колісні диски свіжого дизайну.

[ + – ] Різні версії моделі відрізнятимуться за дизайном Фото: carscoops.com

Салон Mazda 2 2023 не зазнав великих змін — обмежилися лише новими варіантами оздоблення. У топовій версії Grand Luxe передні сидіння отримали електропривід.

Хетчбек, як і раніше, оснащуватимуть 1,5-літровими двигунами. Бензинову четвірку запропонують у версіях на 75 і 90 к.с., а турбодизель буде потужнішим — 105 к.с. Можна буде вибрати 6-ступінчасту механічну й автоматичну КПП.

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Нова Mazda 2 залишиться найдоступнішою моделлю японської марки. Вартість хетчбека становитиме від 16 000 євро.

Примітно, що в Європі вже стартують продажі Mazda 2 нового покоління. Хетчбек збудований на базі Toyota Yaris і став гібридом.

Також Фокус повідомляв, що на український ринок виходить перший преміальний кросовер Mazda.